Глава Счетной палаты Алексей Кудрин считает прогноз ускорения темпов экономического роста до 1,9% в 2020 году оптимистичным. По его словам, сохраняются риски влияния коронавируса на мировую экономику.

«С учетом предполагаемых мер бюджетного стимулирования предполагается, что темпы экономического роста в этом году ускорятся на 0,2%, достигнув 1,9%. Мы считаем, что это оптимистический вариант, поскольку пока еще сохраняются риски влияния на мировую экономику коронавируса. И, скорее, не самого коронавируса, а реакции, поведения бизнеса и населения на эти риски», — заявил Кудрин на слушаниях в Госдуме по поводу поправок к бюджету на 2020 год и плановый период 2021—2022 годов.

Он отметил, что прогноз по росту ВВП в последующие годы пока не пересматривался. Как и прежде, выход на рост выше 3% предполагается с 2021 года.