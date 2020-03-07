Совокупные сборы компании «Либерти Страхование» за 2019 год увеличились на 8% по сравнению с 2018 годом и составили 5,2 млрд рублей, говорится в релизе страховщика.



По договорам страхования за данный период выплачено 2,5 млрд рублей (+6,6%). Коэффициент убыточности по всем видам страхования составил 46,7%.



«Наибольший объем премий «Либерти Страхование» обеспечили продажи каско — 1,422 млрд рублей, ОСАГО — 757 млн рублей, ДМС — 710 млн рублей, полисов ипотечного страхования — 477 млн рублей и выезжающих за рубеж — 329 млн рублей. Наивысшую динамику продемонстрировали входящее перестрахование (+29,1%), ДМС (25,5%) и страхование выезжающих за рубеж (+13,3%)», — отмечается в сообщении.

По итогам 2019 года положительный совокупный доход «Либерти Страхование» составил 36 млн рублей, активы — 5,8 млрд рублей, капитал — 1,6 млрд рублей.