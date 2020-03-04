Пенсионный фонд России (ПФР) начал оформлять материнский капитал в новом размере: 466 617 рублей на первого ребенка и 616 617 рублей — на второго, если первый ребенок родился до 2020 года, заявил глава ПФР Максим Топилин в ходе заседания Госдумы.

«Пенсионный фонд уже с вчерашнего дня фактически приступил к работе по обеспечению материнским (семейным) капиталом в новых размерах на первых детей и на вторых детей там, где эта сумма увеличивается до 616 тысяч рублей», — сказал Топилин.

Топилин: материнский капитал будет назначаться автоматически с 15 апреля 2020 года Граждане могут обратиться за материнским капиталом до этой даты.

В ходе послания Федеральному собранию президент России Владимир Путин предложил ввести маткапитал на первого ребенка в размере 466 617 рублей. Выплату смогут получить семьи, в которых первый ребенок родился после 1 января 2020 года. Также эти семьи смогут получить еще 150 тыс. рублей при рождении второго ребенка. Если же первый ребенок в семье родился раньше 2020 года, при рождении второго семья сможет получить сразу 616 617 рублей. Программа маткапитала продлена до 31 декабря 2026 года.