Общая задолженность в сфере жилищно-коммунального хозяйства России не сокращается и составляет на сегодняшний день порядка 1,3 трлн рублей, заявил глава Минстроя РФ Владимир Якушев на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства.

«На сегодняшний день объем задолженности за поставляемые жилищно-коммунальные услуги составляет 1,3 триллиона рублей», — сказал Якушев.

Он уточнил, что задолженность населения из этой суммы — около 810 млрд рублей, бюджетных организаций — 60 млрд рублей, прочие потребители задолжали 400 млрд рублей.

«Вместе с тем задолженность организаций коммунального комплекса за топливно-энергетические ресурсы сократилась по сравнению с прошлым годом на 12,4%, или на 24,5 миллиарда рублей, и составляет 173 миллиарда рублей. Эти цифры наглядно говорят, что сегодня разница между 1,3 триллиона рублей и 173 миллиардами рублей — это та сумма, на которую не дофинансируется система ЖКХ», — подытожил министр.