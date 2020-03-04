Парламент Болгарии проголосовал против отмены санкций Евросоюза в отношении России, сообщает Болгарское национальное радио (БНР).

Резолюция была предложена депутатами-социалистами, которые воспользовались тем, что в первую среду месяца каждая партия на ротационной основе имеет право выносить свои инициативы для внеочередного голосования. По мнению авторов инициативы, антироссийские санкции ЕС за прошедшие несколько лет доказали свою неэффективность.

Во время дебатов отмечалось, что даже в случае ее одобрения резолюция не будет носить обязывающий характер для правительства страны, а лишь обозначит политическую волю законодателей.

В поддержку отмены антироссийских санкций проголосовали 82 депутата, а 111 высказались против или воздержались — таким образом, предложение социалистов было отвергнуто.

Представитель правящей партии ГЕРБ Джемма Грозданова, депутаты которой голосовали против инициативы, заявила, что существующие санкции не означают ухудшения российско-болгарских отношений. В доказательство она сослалась на договоренности с «Газпромом», который, как стало известно накануне, согласился снизить на 40% цены на природный газ для болгарских потребителей.