Пенсионный фонд России (ПФР) подготовил типовое соглашение с банками, согласно которому россияне смогут подать заявление на направление маткапитала на первоначальный взнос по ипотеке или погашение части долга через банк без посещения ПФР, такая возможность будет введена с 15 апреля, заявил глава ПФР Максим Топилин в ходе заседания Госдумы. Об этом сообщает RNS.

«Мы сейчас подготовили типовое соглашение с банками. В этом законе предусматривается механизм, в котором граждане могут подать заявление сразу через банк, тогда сократится процедура одобрения кредита и, соответственно, заявления на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала… В рабочем порядке, безусловно, мы ее начали с тем, чтобы с 15 апреля тоже быть к этому готовыми», — сказал Топилин.

Глава фонда добавил, что ПФР с 3 марта начал оформление материнского капитала по расширенному пакету, который предусматривает выплаты семьям, где с 1 января этого года родился первый или второй ребенок, сообщает ТАСС.

В России начали оформлять маткапитал на первого ребенка Об этом сообщил глава ПФР Максим Топилин.

Ранее Топилин сообщил, что материнский капитал будет назначаться автоматически с 15 апреля 2020 года.