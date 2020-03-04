Клиенты Тинькофф Банка в рамках акции к 8 марта получат повышенный кешбэк за траты в ресторанах и покупку косметики через приложение, сообщает пресс-служба кредитной организации



«Акция распространяется на более 6 000 ресторанов, которые можно забронировать в приложении «Тинькофф» или на сайте Tinkoff.ru в более 110 городах России. Кешбэк 8% будет суммироваться с бонусом, который доступен клиентам в приложении всегда, и станет дополнительной выгодой для клиентов», — говорится в релизе.

Специально к празднику «Тинькофф» запустил в мобильном приложении и на сайте тематическую подборку ресторанов «Отметить 8 марта». В сервисе «Рестораны» также можно самостоятельно выбрать ресторан по разным критериям: близости к дому, размеру кешбэка, рейтингу, среднему чеку, типу кухни.



Чтобы получить кешбэк 8% в ресторане, клиенты «Тинькофф» должны забронировать столик на 8 марта через приложение или сайт Tinkoff.ru и оплатить счет картой «Тинькофф». В акции принимают участие клиенты, которые оформили бронь в период с 28 февраля по 8 марта 2020 года. Кешбэк можно получить один раз, и его максимальный размер составит не более 1 тыс. рублей.

Накануне 8 марта можно также сэкономить и на подарке: Тинькофф начислит повышенный кешбэк 8% при покупке косметики в приложении. В сервисе «Косметика» можно приобрести средства для ухода за телом, волосами, кожей лица, декоративную косметику, а также специальные наборы в качестве подарков к женскому дню — всего более 40 тыс. товаров.

Доставка товаров возможна в 32 городах России. Кроме Москвы и Санкт-Петербурга, получить свои покупки можно в городах Подмосковья и в таких городах, как Краснодар, Екатеринбург, Новосибирск, Казань, Самара, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, Уфа, Волгоград, Воронеж, Красноярск, Омск, Пермь, Саратов, Тольятти, Тюмень и Челябинск.

Чтобы получить повышенный кешбэк, косметику необходимо оплатить в приложении «Тинькофф» до 8 марта 2020 года включительно. Бонус по акции поступит на счет клиента в течение 14 дней после получения оплаченных товаров.