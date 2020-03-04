Российские регионы в настоящий момент находятся на самом устойчивом финансовом уровне за последние десять лет. Такие данные Минфина приводит РИА Новости.

«Последние годы наблюдаются рекордно низкие уровни заимствований регионов. Тенденция по снижению уровня госдолга регионов продолжилась и в 2019 году — 2,1 триллиона рублей (в 2018-м — 2,2 триллиона рублей). Субъекты РФ сейчас наиболее финансово устойчивы, если смотреть в горизонте последних десяти лет», — говорится в сообщении.

Как отмечает Минфин, этому в значительной степени способствовала его политика замещения коммерческих кредитов регионов бюджетными с низкой процентной ставкой.

Министерство напоминает, что в 2017 году была проведена реструктуризация бюджетных кредитов регионов (срок возврата продлен на семь лет с возможностью его дополнительного увеличения до 12 лет). В 2019 году принято решение о проведении второго этапа реструктуризации, который включает продление графика погашения кредитов 2012 и 2013 годов до 2034 года.

Кроме того, до 2029 года продлены сроки реструктуризации, проведенной в 2017 году.



«Условие продления реструктуризации — регионы должны направить высвобождаемые средства на инвестиции в инфраструктуру», — напоминает министерство.