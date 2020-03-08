Родители девочек обращаются к сервису «Образовательный консьерж» в шесть раз чаще родителей мальчиков. Чаще всего родители сыновей подбирают кружки и спортивные секции, а дочерей — детские сады, школы и вузы. Такие данные представлены в исследовании Сбербанка, который проанализировал запросы родителей, клиентов кредитной организации, к данному сервису.

Сервис «Образовательный консьерж» включен в программы «Билет в будущее» и «Детский образовательный план». Эти программы накопительного страхования разработаны компанией «Сбербанк страхование жизни» специально для формирования финансового резерва на образование детей.



Самый популярный возраст сыновей, для которых родители хотят подобрать досуг и образование, — три года (17% от общего количества обращений) и шесть лет (14%), возраст дочерей — 17 лет (18% от общего количества обращений) и 15 лет (8,5%).

Больше всего обращений к специалистам сервиса — 33,5% от общего количества — поступает от жителей Москвы. Также активно этим сервисом пользуются клиенты из Санкт-Петербурга (8%), Воронежа (3%) и Сургута (2%).

К примеру, специалисты «Образовательного консьержа» в 2019 году помогли подобрать для двухгодовалого мальчика инструктора по катанию на беговеле, 13-летнему москвичу — финансовый кружок по предпринимательству, а 17-летней девушке из Москвы — автошколу недалеко от дома.



