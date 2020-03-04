Министерство финансов РФ намерено ежегодно распределять 50 млрд рублей между социально и экономически успешными регионами. Такую информацию со ссылкой на сообщение ведомства приводит РИА Новости.

«Ежегодно будем распределять по 50 млрд рублей между теми регионами, которые достигают высоких показателей в своей деятельности», — говорится в сообщении.

Там уточняется, что распределяться гранты будут исходя из рейтинга эффективности региональных властей.



«Надеемся, это подстегнет их активизировать работу по улучшению показателей, чтобы принести своему региону такой приятный «бонус», который позволит им многое сделать для людей в своем субъекте», — добавили в министерстве.

