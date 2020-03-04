Минфин РФ разработал специальные меры поддержки для десяти наименее социально и экономически развитых регионов страны, которым в течение пяти лет будет выделено 50 млрд рублей, передает РИА Новости со ссылкой на сообщение ведомства.
Как уточняется, речь идет о Республике Алтай, Адыгее, Калмыкии, Карелии, Марий Эл, Туве, Чувашии, Алтайском крае, Курганской и Псковской областях.
Согласно данным Минфина, для этих регионов будут утверждены индивидуальные программы комплексного социально-экономического развития. Им планируется предоставить 50 млрд рублей за пять лет — по 10 млрд ежегодно начиная с 2020 года.
«В отношении этих десяти регионов Федерация также взяла на себя обязательства по финансированию 99% расходов на реализацию полномочий субъектов РФ в рамках предоставления субсидий, не относящихся к национальным проектам», — добавляют в министерстве.
Распределяться гранты будут исходя из рейтинга эффективности региональных властей.
Там отмечают, что правительством уже утверждена индивидуальная программа социально-экономического развития Курганской области до 2024 года, разработанная регионом совместно с Минфином.
«Это первая одобренная программа из списка десяти регионов, которые нуждаются в специальной федеральной поддержке. Акцент в данной программе сделан на выявлении точек роста экономики региона, что, в свою очередь, позволит улучшить уровень жизни населения. Среди ключевых мер — создание новых рабочих мест и модернизация производства», — указали в министерстве.
Проекты индивидуальных программ социально-экономического развития отработаны, отметил глава ведомства Максим Решетников.