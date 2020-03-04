В Северной Осетии перед судом предстанет главный механик строительной фирмы, незаконно продавший технику, которая была оформлена его предприятием в лизинг. Об этом сообщается на сайте МВД.

Заявление по факту присвоения денежных средств лизинговой компании в особо крупном размере поступило от ее представителя в отдел МВД по Ардонскому району республики. В ходе оперативно-разыскных мероприятий был разоблачен работник строительной компании.

В рамках предварительного расследования было установлено, что 41-летний главный механик, являясь материально ответственным лицом, принял 190 единиц автомобильной и специальной строительной техники во временное владение и пользование по договору финансовой аренды. В период с мая по октябрь минувшего года мужчина, действуя умышленно и вопреки надлежащему исполнению своих должностных обязанностей, реализовал 24 единицы автомобильной и строительной техники, грузовое транспортное средство и полноприводной внедорожник.

Сумма ущерба, причиненного лизинговой компании в результате противоправных действий злоумышленника, составила около 136,9 млн рублей.



Были возбуждены уголовные дела по статье 160 Уголовного кодекса РФ («Присвоение или растрата»). В настоящее время уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд.