Процесс расширения направленных против России американских санкций похож на работу завода, на котором постоянно изучаются разведданные и ведется непрерывная работа над принятием новых мер. Такое мнение выразил в среду министр финансов США Стивен Мнучин, выступая на слушаниях в комитете по ассигнованиям палаты представителей конгресса.



Конгрессмен Майкл Куигли предположил, что вашингтонская администрация вносит «не тех людей» в черные списки по «российскому вмешательству» в американские выборы. Законодатель утверждал, что, согласно данным разведки, «угроза до сих пор существует и Россия продолжает свои усилия». Он поинтересовался у министра, нужны ли ему дополнительные ресурсы для процесса расширения антироссийских санкций, не упускает ли его ведомство что-то из виду в этом вопросе.

По словам Мнучина, США «вводят рестрикции против тех, кого нужно». «Я рад взять на себя личную ответственность [за этот процесс]. Я внимательно слежу за этой сферой. Если есть люди, которые, по нашему мнению, должны подпасть под санкции, мы их вводим [против них], — рассказал министр. — Санкции — это как завод, который находится в нашем распоряжении. На нем всегда изучаются разведданные, которые мы получаем, а также идет работа над новыми шагами».

Он отказался комментировать потенциальное расширение антироссийских санкций. «Я уверен, что наши санкционные программы работают. Я уверен, что мы вводим санкции против тех, кого нужно, и я уверен, что у нас есть надлежащие ресурсы», — добавил глава Минфина.



Министр рассказал, что «примерно половину своего [рабочего] времени тратит на осуществление контроля за санкционными программами». «Я лично изучаю все разведданные. Я лично вовлечен [в процесс принятия рестрикций] и каждый день получаю информацию по вопросам, связанным с санкциями, а именно с Россией», — пояснил руководитель ведомства.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что США ничего не добьются от России методом санкционного давления, кроме дальнейшего ухудшения отношений между двумя странами.