Заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+ в среду закончилось без консенсуса, так как Россия и Казахстан не поддержали идею усилить сокращение добычи еще на 1,5 млн баррелей в сутки на II квартал из-за влияния коронавируса. Об этом ТАСС сообщили два источника, участвующих в переговорах.

Глава Минэнерго России Александр Новак покинул заседание мониторингового комитета (он является сопредседателем наравне с саудовским коллегой) до его завершения. После этого источник ТАСС сообщил, что у партнеров остались две опции: либо сокращение еще на 1,5 млн баррелей в сутки, либо рассмотрение варианта, предложенного Россией. «Позицию России мы узнаем в пятницу, когда Новак приедет в Вену на встречу ОПЕК+», — сказал он.

Другой собеседник агентства подтвердил, что после ухода Новака заседание комитета ОПЕК+ продолжилось и министры сосредоточились на позиции Казахстана, «который им не удалось убедить», сообщил он.

Вскоре после этого встреча завершилась, и министры покинули штаб-квартиру ОПЕК. Отвечая на вопрос о позиции России, один из делегатов сказал, что «ее пока нет».

Министр энергетики Объединенных Арабских Эмиратов Сухейль аль-Мазруи, выходя из секретариата, подтвердил журналистам, что «встреча завершилась». Он добавил, что ОАЭ поддержали озвученные на мониторинговом комитете предложения по сокращению добычи нефти.

«Мы согласны с рекомендацией, считаем это важным», — заявил он. При этом Мазруи не стал отвечать на вопрос, какие рекомендации обсуждались на заседании мониторингового комитета ОПЕК+, отметив, что завтра на заседании ОПЕК это вновь будут рассматривать.