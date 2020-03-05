Российские фондовые торги открылись в «зеленой зоне», свидетельствуют данные Московской биржи.

По состоянию на 10:08 мск индекс Мосбиржи прибавил 0,78% к уровню закрытия предыдущей сессии и достиг 2 850,05 пункта. Индекс РТС на тот же момент времени поднялся на 0,69% — к отметке 1 357,53.

«Индексы Мосбиржи и РТС в среду завершили день без единой динамики, — напоминает аналитик ИК «Велес Капитал» Елена Кожухова. — Рублевый индикатор так и не смог закрепиться выше сопротивления 2 850 пунктов, а долларовый остался ниже сопротивления 1 370 пунктов. Утром четверга индексы, однако, могут стремиться к указанным отметкам, пробой которых направил бы их в район 2 910 и 1 385 пунктов для закрытия гэпов, образовавшихся в прошлую пятницу. Ориентир по индексу Мосбиржи на день: 2 800—2 910 пунктов».

«Утром российские фондовые индексы получат поддержку от скачка американских площадок наверх накануне, в связи с чем, наиболее вероятно, выйдут в плюс», — прогнозировала эксперт перед началом сессии. В числе прочего она указала на «общее увеличение склонности инвесторов к риску на фоне попыток финансовых регуляторов помочь экономике», а также на сохранение напряжения на нефтяном рынке в преддверии заседания ОПЕК+, однако, по ее мнению, «вероятность дополнительного сокращения нефтедобычи высока, и страны, скорее всего, будут стремиться не разочаровать рынок».