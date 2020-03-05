Премьер-министр России Михаил Мишустин предложил обсудить на заседании правительства в четверг меры поддержки самозанятых граждан.

«Специальный налоговый режим самозанятых сегодня действует уже в 23 регионах страны, а с 1 июля будет распространяться на всю страну, поправки к закону позволят самозанятым воспользоваться всеми мерами государственной поддержки, которые сейчас доступны для малого и среднего бизнеса», — сказал глава Кабинета министров.

Среди таких мер он назвал льготное кредитование, лизинговые программы, имущественную поддержку, а также возможность поставок работ и услуг крупным компаниям по госзакупкам, доступ к государственным сервисам, которые предназначены для предпринимателей.