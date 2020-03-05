Антикоррупционная прокуратура проводит следственные мероприятия в здании Национального банка Молдавии, сообщает «Sputnik Молдова» . По данным информагентства, эти действия связаны с делом о краже 1 млрд долларов из финансово-банковской системы страны.

Информацию об обысках подтвердили агентству в Генпрокуратуре страны. По предварительным данным, уже произведено несколько задержаний.

В 2014 году стало известно, что три молдавских банка — Banca de Economii, Banca Sociala и Unibank, владевшие почти третью банковских активов страны, — вывели за пределы государства около 1 млрд долларов, напоминает «Sputnik Молдова». Банки ликвидированы, имущество выставлено на продажу, чтобы компенсировать часть пропавших денежных средств.

Расследованием ситуации по решению молдавского Нацбанка в 2015 году занялась международная компания Kroll и Steptoe & Johnson LLP.

В июне 2018 года Генеральная прокуратура представила стратегию возвращения украденных из трех банков денег: тогда было обещано, что правоохранительные органы будут отчитываться о результатах каждые полгода. В октябре 2019-го специальная парламентская комиссия представила выводы, касающиеся выяснения обстоятельств хищений из банковской системы. В принятом парламентом отчете спецкомиссии, содержащем более 50 страниц, сказано, что «из банковской системы Молдавии была выведена огромная сумма: согласно отчету компании Kroll, это от 900 млн до 1 млрд долларов США. Но с учетом предоставленной Нацбанком и Генпрокуратурой информации сумма ущерба может быть больше».

Кроме того, как сказано в документе, «госгарантии в размере 13,5 млрд леев (порядка 0,77 млрд долларов по текущему курсу. — Прим. Банки.ру) превратились во внутренний долг, а возвращение этой суммы в двукратном размере легло на плечи налогоплательщиков Молдавии».

Также в списке последствий банковской кражи значится обесценение нацвалюты на 42,2% с ноября 2014-го по февраль 2015-го.



В числе прочего было отмечено, что в реализацию схемы были вовлечены судьи, Национальная комиссия по финансовому рынку и Нацбанк.