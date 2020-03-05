Активы блока «Управление благосостоянием» Сбербанка по итогам 2019 года достигли 1,5 трлн рублей, увеличившись по сравнению с 2018-м на 22%. Такие данные привели в Сбербанке со ссылкой на консолидированную отчетность по МСФО.

Операционный доход блока составил 126 млрд рублей — это 6,3% от общего операционного дохода банка.

«Это очень достойный показатель, особенно с учетом того, что продукты благосостояния довольно сложные и исторически не пользуются таким же высоким спросом, как традиционные вклады или кредиты», — комментирует старший вице-президент, руководитель блока «Управление благосостоянием» Сбербанка Наталья Алымова.

В Сбербанке подчеркивают, что в 2019-м значительно увеличилось проникновение продуктов благосостояния в базу активных клиентов всех каналов продаж Сбербанка. Так, к концу года продукты блока были у 25% клиентов массового канала Сбербанка (21% годом ранее), у 24% клиентов канала «Сбербанк Премьер» (18%) и у 35% клиентов канала «Сбербанк Первый» (30%).

«По итогам 2019 года мы занимаем первое место на рынках страхования жизни, имущества физических лиц, доверительного управления, обязательного пенсионного страхования и негосударственного пенсионного обеспечения», — рассказала Алымова.

По данным Сбербанка, УК «Сбербанк Управление активами» в конце прошлого года стала первой российской управляющей компанией, которая преодолела рубеж в 1 трлн рублей под управлением. Количество индивидуальных инвестиционных счетов с доверительным управлением, открытых в УК «Сбербанк Управление активами», превысило 150 тыс. и также стало рекордным показателем для российских управляющих компаний.

Также отмечается, что «СК «Сбербанк страхование жизни» закончила 2019 год с запланированным снижением сборов, как и весь российский рынок страхования жизни».

«Снижение объемов произошло в связи с сокращением сегмента инвестиционного страхования жизни, — поясняет Алымова. — В то же время приоритетный для нас сегмент накопительного страхования жизни рос рекордными темпами за все время существования компании: количество новых договоров НСЖ выросло в 2019 году на 118% и достигло 155 тысяч. Объемы ИСЖ, с нашей точки зрения, пришли в соответствие с реальным спросом клиентов на этот продукт. В 2020 году компания продолжит устойчивое развитие и вновь вернется в зону роста».

СК «Сбербанк страхование» в 2019 году нарастила сборы на 27% — до 20 млрд рублей. Наибольшая часть сборов — более 16,6 млрд рублей — пришлась на страхование имущества физлиц, включая страхование квартир, частных домов и банковских карт. Поступления по этой линии бизнеса выросли на 25%. За прошлый год компания произвела более 1,3 млрд рублей страховых выплат — на 53% больше, чем годом ранее.

При участии компании «Страховой брокер Сбербанка» в 2019 году было заключено почти 140 тыс. договоров страхования — на 43% больше, чем в 2018-м. Совокупная страховая премия по этим договорам выросла на 24% и составила 7,6 млрд рублей.



Общее количество клиентов, которые доверили управление своими пенсионными средствами НПФ Сбербанка, составило к концу 2019 года около 10 млн человек. Так, 8,7 млн клиентов формируют в фонде накопительную пенсию, а 1,7 млн являются участниками программ негосударственного пенсионного обеспечения. В 2019 году фонд выплатил более 3,4 млрд рублей по обязательному пенсионному страхованию и 1,85 млрд рублей по договорам НПО.