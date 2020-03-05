Инвесторы дефолтных бондов компании Russian Standard Ltd. Рустама Тарико могут получить возврат на уровне 20—45%, то есть от 86 млн до 202 млн долларов, пишет РБК , ссылаясь на аналитиков JP Morgan. Об этом говорится в их обзоре об оценке залога. Сейчас облигации торгуются на уровне 16% от номинала, в своей оценке аналитики исходят из рыночной стоимости залога по бумагам — 49% акций банка «Русский Стандарт».

Компания Russian Standard Finance S.A. (RSF), связанная с банком «Русский Стандарт», в 2012—2013 годах разместила два выпуска еврооблигаций на 550 млн долларов. RSF направила эти деньги на выдачу субординированных кредитов банку, пополнивших его капитал. В результате реструктуризации выпуска в 2015 году облигации RSF заменили на бумаги компании Russian Standard Ltd. Номинальный объем выпуска снизился до 451 млн долларов, но держатели получили выплату в размере 18% от номинала старых бондов. Дополнительно новые бумаги были обеспечены 49% банка «Русский Стандарт». Ставка купона по новым условиям составила 13% годовых, погашение было назначено на 2022 год. В 2017 году RSF допустила дефолт по бумагам, не выплатив купон.

В феврале 2018 года Тарико предложил держателям мировое соглашение с двумя вариантами: выплату деньгами в размере 25% от номинала бондов либо выплату 20% от номинала и предоставление прав на компенсацию в зависимости от финансового результата банка. Облигационеры отклонили предложение, но переговоры продолжаются, отмечает JP Morgan.

Суд отложил рассмотрение иска на 3,6 млрд рублей к Рустаму Тарико и его компаниям Суд назначил предварительное судебное заседание на 8 апреля.

Как говорится в отчете аналитиков, рыночная стоимость доли в капитале, обеспечивающей бонды, транслируется в возврат на уровне от 20% до 40% от номинала бондов. Банк прибыльный и пара доллар/рубль будет стабильной, поэтому стоимость залога должна вырасти, что, в свою очередь, может подтолкнуть владельца к заключению мирового соглашения с бондхолдерами. Сложности заключаются в реальном получении актива: держателям нужен инвестор, который будет готов выкупить у них долю. Другое опасение связано с тем, что с помощью связанных с банком компаний владелец банка может вынудить его признать убытки и пригрозить банкротством, все это приведет к низкому возврату для облигационеров, пишут аналитики. Они отмечают, что кредитный профиль банка улучшился, но сохраняется высокий размер риска на связанные стороны — в размере 1,4 капитала «Русского Стандарта» по МСФО. Спрятать такой риск в балансе розничного банка «сложно», поэтому аналитики склонны доверять его отчетности.

Капитал за вычетом нематериальных активов аналитики оценили в 24,6 млрд рублей. Тарико, предлагая в 2018 году заключить мировое соглашение с выплатой 20—25% от номинала, предлагал выплату 136 млн долларов за высвобождение 49% его акций, из которой следует, что весь банк стоил 278 млн долларов. Учитывая, что за два года капитал банка увеличился, сейчас предложение на тех же условиях привело бы к возврату для держателей уже 45% от номинала облигаций, то есть 202,9 млн долларов, отмечает JP Morgan. Даже самая высокая рыночная оценка банка сулит им возврат только 40% от номинала, или 184 млн долларов.

Инвестиционная компания А1, представляющая интересы нескольких держателей бумаг, не удовлетворена возвратом на уровне, который прогнозирует JP Morgan. По словам представителя компании, А1 устроит только взыскание на уровне 100%. Сейчас компания ведет работу по подготовке взыскания 49% банка, добавил он.