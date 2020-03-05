Генеральный прокурор Молдавии Александр Стояногло подписал постановление о задержании ряда бывших и нынешних руководителей Национального банка Молдавии в рамках расследования хищения из банков страны 1 млрд евро. Об этом сообщила корреспонденту ТАСС руководитель пресс-службы Генеральной прокуратуры страны Мария Виеру.

«В постановлении указаны бывший председатель Нацбанка Дорин Дрэгуцану, бывшая заместитель главы этого учреждения Эмма Тэбырцэ и нынешние вице-председатели Аурелиу Чинчлей и Ион Стурзу», — сказала Виеру. По ее словам, в четверг в Нацбанке проводятся следственные мероприятия.



Как указывает ТАСС со ссылкой на молдавское издание Ziarul de Gardа, Тэбырцэ ранее была отстранена от должности в связи с уголовным преследованием по этому делу и находилась под арестом в 2017 году, но позже была переведена под подписку о невыезде.