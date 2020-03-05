Министры, представляющие участников Организации стран — экспортеров нефти, поддержали план по сокращению добычи нефти странами ОПЕК и другими производителями на дополнительные 1,5 млн баррелей в сутки, если к ним присоединится Россия. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на два источника в организации.

ОПЕК проводит встречу в Вене в четверг, переговоры с участием других производителей, включая Россию, намечены на пятницу.



Заседание мониторингового комитета ОПЕК+ в среду не увенчалось соглашением, поскольку Россия выступает против дополнительного сокращения добычи нефти, сообщил ранее источник в нефтяном картеле.