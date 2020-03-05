Госдума на пленарном заседании в четверг приняла в первом чтении законопроект об инициативном бюджетировании на муниципальном уровне.

Документом устанавливаются правовые основы для внесения проектов инициативного бюджетирования, а также порядок работы с ними местных органов власти, говорится в пояснительной записке. Согласно законопроекту, инициативный проект должен содержать постановку проблемы, имеющей приоритетное значение для жителей муниципального образования (или его части), описание ожидаемых результатов реализации, предварительный расчет расходов и планируемые сроки реализации.

«Бюджетирование заключается в распределении части средств местных бюджетов на основании инициатив жителей и под их контролем. Данный институт в федеральных законах до настоящего времени не закреплен, однако на региональном уровне развивается с 2001 года», — пояснил один из авторов документа, сенатор Олег Мельниченко. Инициаторами могут быть группа граждан, органы общественного самоуправления, старосты сельского населенного пункта, уточнил парламентарий.

По его словам, сейчас в 68 регионах реализуются 193 практики так называемого народного бюджетирования. При этом только в 24 субъектах РФ они осуществляются вне региональных программ, сослался он на данные Минфина. «Принятие законопроекта не означает, что потеряются те разнообразные практики, которые на сегодняшний день наработаны в субъектах РФ. Мы закрепляем только одну из этих практик. Все остальные будут развиваться также», — пояснил член Совфеда.