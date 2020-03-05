Правительство России проанализирует возможность расширения сотрудничества с Организацией экономического сотрудничества и развития. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Кабинета министров РФ.

«Правительство РФ ведет системную работу по анализу перспектив сотрудничества с ведущими межгосударственными объединениями и международными организациями. Приоритетное внимание уделяется работе в рамках Евразийского экономического союза и СНГ, а также ШОС, БРИКС, «группы двадцати» и ВТО», — заявили в пресс-службе правительства, отвечая на вопрос о возможности восстановления отношений России с ОЭСР и возобновления заявки на присоединение страны к этой организации.

«Рассматривается также взаимодействие с ОЭСР, располагающей широкими компетенциями в вопросах регулирования экономики, проведения финансовой, денежно-кредитной, налоговой и социальной политики, совершенствования отраслевого законодательства, технического регулирования и в других областях. По итогам анализа планируется принятие решений о направлениях дальнейшей работы с упомянутыми многосторонними структурами», — заявили в пресс-службе.

Агентство Bloomberg 3 марта со ссылкой на свои источники сообщило, что премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил правительству подготовить план восстановления сотрудничества с ОЭСР. По данным агентства, это может означать желание России присоединиться к ОЭСР и улучшить отношения с Западом.



В марте 2014 года ОЭСР приостановила процесс принятия России в свой состав. Это решение было принято на заседании управляющего совета организации. Объявление ОЭСР последовало за обострением политической ситуации на Украине и введением санкций в отношении России со стороны США и Евросоюза.