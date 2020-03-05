Агентство по страхованию вкладов в феврале 2020 года направило на выплаты страхового возмещения 17,1 тыс. вкладчиков 9 млрд рублей, включая 0,6 тыс. юридических лиц (малых предприятий) на сумму 172,7 млн рублей. Об этом сообщается в четверг, 5 марта, на сайте АСВ.

По состоянию на 2 марта 2020 года по страховым случаям текущего года возмещение получили 17,2 тыс. вкладчиков на общую сумму 10,8 млрд рублей. Также в период с января по февраль 2020 года АСВ обеспечило выплату страхового возмещения 7,2 тыс. вкладчиков 134 банков по ранее наступившим страховым случаям на общую сумму 1,9 млрд рублей.

Всего в 2020 году страховые случаи наступили в отношении трех банков — участников системы страхования вкладов. В феврале новых страховых случаев не наступило.

Общий объем страховой ответственности АСВ по страховым случаям, наступившим с начала 2020 года, составил 11,6 млрд рублей перед 25,7 тыс. вкладчиков, в том числе 205,8 млн рублей перед 1,3 тыс. юридических лиц (малых предприятий).

Как сообщалось, в 2019 году АСВ направило на расчеты со 185 тыс. кредиторов 255 ликвидируемых банков 100,3 млрд рублей.

