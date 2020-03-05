Основатель инвесткомпании RTP Global Леонид Богуславский намерен запустить новый инвестиционный фонд объемом до 650 млн долларов. Миллиардер будет главным инвестором фонда, сообщает Forbes .

По данным издания, Богуславский ищет управляющего для нового инвестиционного фонда, рассказал Forbes его знакомый. Штаб-квартиру нового фонда планируется разместить в Лондоне, говорит знакомый Богуславского.

Новый фонд должен стать самым крупным среди фондов под управлением RTP Global. Он позволит привлечь больше партнеров, поясняет знакомый Богуславского. Кроме того, продолжает он, «размер management fee (вознаграждение менеджерам. — Прим. Forbes) нового фонда будет достаточным, чтобы содержать большую команду».

Леонид Богуславский в разговоре с Forbes не стал отрицать планы по запуску нового фонда. «Любой фонд в какой-то момент запустит следующий фонд, главное — когда это случится», — подчеркнул он, отказавшись от дальнейших комментариев.

RTP Global (до 2018 года ru-Net) специализируется на инвестициях в технологические компании, работающие в секторах искусственного интеллекта, фудтеха, электронной коммерции, транспорта, финтеха. Богуславский был одним из первых инвесторов «Яндекса», «Озона» и других крупных IT-компаний.

Осенью прошлого года одна из портфельных компаний фонда — облачная платформа с функциями мониторинга, визуализации метрик и уведомлений DataDog — вышла на IPO. Ко 2 марта 2020 года доля фонда Богуславского в компании подорожала до 990 млн долларов при первоначальных инвестициях в 11 млн долларов.

В феврале 2020 года Богуславский рассказал, что продал акции другой крупной компании — международного сервиса доставки еды Delivery Hero. По оценке Forbes, на инвестициях в Delivery Hero Богуславский заработал 260 млн долларов.