В Москве 17 марта состоится Summit MFO 2020 — крупнейший профессиональный форум о бизнесе, прибыли и технологиях в микрофинансах. Мероприятие состоится в Центре международной торговли.



В программе три потока: «Бизнес», «Технологии», «Бухгалтерия».



Форум проводится в седьмой раз. На площадке форума встречаются представители всех трех саморегулируемых организаций, компании и эксперты отрасли для профессиональной глубокой оценки ситуации, обсуждения сценария трансформации отрасли, открытого обмена опытом, идеями и мнениями о возможностях рентабельной работы микрофинансовых компаний, правильного выбора стратегии бизнеса в среднесрочной перспективе на два-три года.

Трек «Бизнес» — программа главного зала собирает владельцев и директоров МФО, директоров по развитию, рискам, финансам и маркетингу. Обсуждаемые вопросы: современный ландшафт рынка, законодательная и стратегическая трансформация отрасли, оценка влияния регуляторных изменений на конкурентоспособность компаний на рынке, управление рисками, вопросы корпоративного управления, бизнес-модели и финансовые продукты, возможности снижения расходов и роста рентабельности компаний.

Сессия № 2. Управленческая inside-сессия: микрофинансовый бизнес — 2020. Мнения лидеров. Топ-10 вопросов

Собственники и директора компаний в острой и конструктивной дискуссии обсудят следующие вопросы.

Какие тенденции сегодня определяют повестку бизнес-стратегий микрофинансовых компаний? Каким будет бизнес МФО в ближайшем будущем? Какие стратегии выбирают игроки рынка? Точки роста в отрасли. Появление финансового уполномоченного с 1 января 2020 года, мнение участников рынка. Как снизить затраты на привлечение клиентов? Новые источники данных, что нужно для нормальной оценки клиентов? На каком уровне происходит реальная конкуренция: продукт, ставка, сервис, игроки? Кто основные конкуренты: коллеги? финтех? банки? Изменение рынка и потребителей под влиянием «цифры». Репутационные риски.

Сессия № 3. Цифровое МФО: интеллектуальные технологии, автоматизация, fintech, regtech

Анализ тенденций и возможностей современных технологий. Задачи и вызовы, с которыми сталкивается IТ МФО. Влияние трендов IТ-трансформации на IТ-подразделения в МФО. Технологии, платформы, инструменты, инновации МФО: автоматизация и роботизация ключевых функций, голосовые и мобильные технологии, анализ больших данных, интеллектуальные технологии, моделирование систем скоринга, платежные инновации, прогнозные системы, антифрод-решения, RegTech-решения. Как подготовиться к проверкам Роскомнадзора по исполнению требований 152-ФЗ «О персональных данных».

Сессия № 4. Нишевые кейсы и лучшие отраслевые практики

Сессия включает реализованные кейсы участников рынка по запуску новых продуктов, примеры коллабораций и партнерских программ, наращиванию портфеля, работа с новыми аудиториями, технологии развития клиентской лояльности. Участники форума увидят этапы работы, поставленные компаниями задачи, их решения и результаты.

Сессия № 5. Соllection: тенденции, риски, требования, технологии

Трек «Технологии» — полностью посвящен теме онлайн-кредитования: как выстроить юридическую модель выдачи займов онлайн, способы акцепта документов заемщиками и основные риски, оценка риска при повторном обращении за займом, прескоринг онлайн-заявок, взыскание онлайн-займов, требования, предъявляемые к микрофинансовому рынку по обеспечению защиты информации.

Трек «Бухгалтерия» — практическая программа для бухгалтеров и финансовых директоров МФО.

К участию в форуме приглашены представители Банка России, Министерства финансов, Федеральной налоговой службы.

Организатор саммита — компания Conglomerat, профессиональный организатор бизнес-мероприятий в финансовом секторе с 2014 года.