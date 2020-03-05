Сотрудники МВД Татарстана задержали подозреваемых в незаконной банковской деятельности. В общей сложности группа получила от клиентов более 32 млн рублей в качестве комиссионного вознаграждения, сообщает пресс-служба МВД России.

«Сотрудники отдела Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Республике Татарстан совместно с сотрудниками СЧ СУ УМВД России по городу Набережные Челны и сотрудниками ФСБ России по городу Набережные Челны задержали группу лиц, занимавшихся обналичиванием денежных средств», — говорится в сообщении ведомства.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий в Набережных Челнах полицейские установили, что группа местных жителей, состоящая из 17 человек, не имея соответствующей регистрации и лицензии на проведение банковских операций, осуществляла незаконные финансовые трансакции. Подозреваемые принимали денежные средства от клиентов на подконтрольные фирмы, затем через цепочку фирм-однодневок отмывали и обналичивали, а денежные средства в наличном виде отдавали клиентам. В настоящее время устанавливаются лица, которые занимались отмыванием денег.

Все члены группы состояли в родственных связях.

«В результате грамотно спланированных действий сотрудников УЭБ и ПК МВД по Республике Татарстан и ФСБ России по городу Набережные Челны противоправная деятельность данной группы была ликвидирована. При попытке скрыться от органов следствия в аэропорту были задержаны трое подозреваемых», — уточняет МВД РФ.

Подозреваемые задержаны в порядке ст. 91 УПК РФ, устанавливается причастность других лиц к противоправной деятельности.

В ходе проведения 17 обысков по месту жительства подозреваемых и в офисах организаций, причастных к незаконной банковской деятельности, обнаружено и изъято 57 печатей, 14 сотовых телефонов, 30 банковских карт, 15 ключей от системы «Банк — клиент», девять персональных компьютеров, машинки для пересчета денег, 20 коробок с бухгалтерскими документами, шесть транспортных средств, принадлежащих фигурантам, осмотрены и помещены на специализированную стоянку. Оперативно-разыскные мероприятия по установлению и задержанию других подозреваемых лиц продолжаются.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 172 Уголовного кодекса РФ. Максимальное наказание, предусмотренное санкциями данной статьи, — лишение свободы на срок до семи лет.