В правительстве принято решение о создании комиссии по повышению устойчивости российской экономики. Сообщение об этом опубликовано поздно вечером в четверг на сайте Кабмина.

«Правительственная комиссия по повышению устойчивости российской экономики образована постановлением правительства от 5 марта 2020 года № 236 для осуществления координации деятельности органов исполнительной власти и взаимодействия с представителями научных и общественных организаций, предпринимательским сообществом при разработке и реализации мероприятий, направленных на повышение устойчивости развития финансового сектора и отдельных отраслей экономики, в том числе связанных с распространением коронавирусной инфекции», — говорится в сообщении.



Комиссию Кабмина по повышению устойчивости российской экономики возглавит первый заместитель председателя правительства Андрей Белоусов. Полностью персональный состав, который утвержден отдельным распоряжением правительства, в сообщении не приводится.