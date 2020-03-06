Наблюдательный совет Московской биржи 5 марта одобрил заключение соглашения, подразумевающего возможность приобретения миноритарного пакета акций компании BierbaumPro AG и дальнейшей поэтапной консолидации до 100% акций в течение трех лет. Об этом в пятницу, 6 марта, сообщается на сайте площадки.

Сумма сделки будет зависеть от динамики операционных и финансовых показателей компании.

BierbaumPro является стопроцентным владельцем ООО «НТ Прогресс», разработчика и собственника платформы для внебиржевой торговли инструментами валютного рынка (платформа NTPro). Акции ООО «НТ Прогресс» — главный актив компании BierbaumPro.

«С момента своего основания в 2016 году компания «НТ Прогресс» из стартапа выросла в одного из крупнейших провайдеров платформенных решений на российском внебиржевом рынке электронной торговли валютными инструментами с клиентской базой, насчитывающей более 30 банков. Платформа предлагает клиентам сервисы по агрегации ликвидности, мэтчингу и алгоисполнению в широком перечне валютных инструментов. Среднедневной оборот платформы NTPro в 2019 году составил порядка 4,5 млрд долларов США», — указано в релизе Мосбиржи.

Как ожидают в организации, ее партнерство с «НТ Прогрессом» «расширит спектр возможностей для клиентов обеих компаний и позволит им получить гибкие и современные торговые решения NTPro в области валютных операций в сочетании с клиринговыми и расчетными сервисами Московской биржи».

Биржа рассчитывает на дальнейшее развитие платформы NTPro в тесном взаимодействии с текущей командой.



«Соглашение о приобретении разработчика платформы NTPro является важным шагом в реализации новой стратегии Московской биржи, предполагающей выход биржи в смежные быстрорастущие сегменты рынка. Добавляя сервисы и функционал внебиржевого валютного рынка в нашу продуктовую линейку, мы сможем наиболее полным образом удовлетворить потребности клиентов», — комментирует член правления Московской биржи Игорь Марич.