Наблюдательный совет Московской биржи утвердил список кандидатов для голосования на годовом собрании по выборам нового состава совета. Об этом сообщается на сайте фондовой площадки.

В состав наблюдательного совета войдут 12 директоров, при этом для голосования утверждены 13 кандидатов . В список кандидатов в набсовет, представленный биржей в феврале этого года, добавлен еще Оскар Хартманн, основатель и президент Hartmann Holdings, в качестве независимого кандидата.

Зампред правления ВТБ Вадим Кулик может войти в набсовет Мосбиржи Из 12 кандидатов в набсовет биржи восемь соответствуют критериям независимости: это на одного независимого директора больше, чем в текущем составе набсовета.

«Из 13 кандидатов, утвержденных для голосования, восемь признаны соответствующими критериям независимости. Из 12 директоров действующего состава наблюдательного совета семь являются независимыми», — говорится в релизе биржи.



Годовое общее собрание акционеров Мосбиржи назначено на 28 апреля. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании, — 3 апреля.