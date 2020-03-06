Наблюдательный совет Московской биржи утвердил список кандидатов для голосования на годовом собрании по выборам нового состава совета. Об этом сообщается на сайте фондовой площадки.
В состав наблюдательного совета войдут 12 директоров, при этом для голосования утверждены 13 кандидатов. В список кандидатов в набсовет, представленный биржей в феврале этого года, добавлен еще Оскар Хартманн, основатель и президент Hartmann Holdings, в качестве независимого кандидата.
Из 12 кандидатов в набсовет биржи восемь соответствуют критериям независимости: это на одного независимого директора больше, чем в текущем составе набсовета.
«Из 13 кандидатов, утвержденных для голосования, восемь признаны соответствующими критериям независимости. Из 12 директоров действующего состава наблюдательного совета семь являются независимыми», — говорится в релизе биржи.
Годовое общее собрание акционеров Мосбиржи назначено на 28 апреля. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании, — 3 апреля.