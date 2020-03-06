Страны ОПЕК+, участвующие в соглашении о сокращении добычи нефти, в январе исполнили договоренности на 112% от плана против 145% в декабре. Об этом сообщили ТАСС два источника в делегациях по итогам подсчетов на мартовской встрече ОПЕК+.

Таким образом, страны соглашения снизили добычу нефти на 1,9 млн баррелей в сутки к уровню октября 2018 года, принятому за базовый, вместо оговоренных 1,7 млн баррелей в сутки.

При этом исполнение сделки странами ОПЕК в январе составило 136% против 168% в декабре, а нефтедобывающими странами, не входящими в ОПЕК, — 55% против 95% в декабре, сообщили источники ТАСС.

Министры ОПЕК 5 марта вечером провели дополнительные неформальные консультации и рекомендовали союзникам по ОПЕК+ усилить сокращение добычи нефти на 1,5 млн баррелей в сутки не только на период II квартала, но и до конца 2020 года. Такую меру ОПЕК предлагает для того, чтобы нивелировать падение спроса на нефть из-за коронавируса.

Ранее министр энергетики Казахстана Нурлан Ногаев говорил, что страны ОПЕК+ сейчас обсуждают возможность продления соглашения по сокращению добычи нефти только на II квартал, так как пока неизвестно, как поведет себя рынок в дальнейшем. Другие опции, по его словам, не рассматривались.



СМИ: ОПЕК согласовала сокращение добычи нефти еще на 1,5 млн баррелей в сутки в случае поддержки РФ Министры, представляющие участников Организации стран — экспортеров нефти, поддержали план по сокращению добычи нефти странами ОПЕК и другими производителями на дополнительные 1,5 млн баррелей в сутки, если к ним присоединится Россия. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на два источника в организации.

Также агентство со ссылкой на источник в одной из делегаций передает, что министерская встреча ОПЕК+, которая должна принять окончательное решение по объемам и срокам дополнительного ограничения добычи нефти из-за ситуации с коронавирусом, до сих пор не началась. Сейчас идет ряд двусторонних консультаций.

Встреча должна была начаться в 10:00 по венскому времени, но уже задерживается более чем на полтора часа.

Россия не поддержала предложение партнеров по ОПЕК+ о новом сокращении добычи нефти ОПЕК+ ждет от Москвы альтернативного предложения по сокращению добычи нефти 6 марта.

Министр энергетики России Александр Новак прибыл в штаб-квартиру ОПЕК в районе 10:20. Он покинул Вену в среду, 4 марта, до завершения заседания мониторингового комитета ОПЕК+, который обсуждал дополнительные ограничения добычи нефти на 1,5 млн баррелей в сутки. Россия и Казахстан, по данным источников ТАСС, не поддержали это предложение.



Сегодня Новак должен представить позицию России по объемам и срокам сокращения.