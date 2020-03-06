Россельхозбанк понизил ставки по вкладам в рублях.

Доходность депозита «Надежное будущее» (оформляется на шесть месяцев, один год и один месяц) составит 6—6,2% (ранее — 6,1—6,5%), а «Инвестиционного» (на один год и один месяц и на два года) — 6,2—6,4% годовых (прежде — 6,5—6,6%). Проценты выплачиваются в конце срока.

Вклад «Амурский тигр» (на один год и один месяц, полтора и два года) привлекается под 5—5,05% годовых (вместо 5,2—5,25%). Проценты выплачиваются ежемесячно.

Минимальная сумма депозитов — 50 тыс. рублей.

Вклад «Накопи на мечту» (от 3 тыс. рублей на два, три, четыре года и четыре года и 11 месяцев) оформляется под 4,75% годовых (до этого — под 4,95—5,2%). Проценты ежемесячно капитализируются.

«Комфортный» (от 10 тыс. рублей) открывается под 4—4,15% (ранее — под 4,2—4,7%), а «Пополняемый» (от 3 тыс. рублей) — под 4,35—4,75% годовых (вместо 4,6—5,05%). Сроки депозитов составляют три, шесть, девять месяцев, один год и один месяц, один год и три месяца, полтора, два, два с половиной и три года. Проценты выплачиваются ежемесячно или ежемесячно капитализируются.

«Пенсионный Плюс» (на один год и один месяц, два и три года) привлекается под 4,6—4,9% (прежде — под 4,8—5%). Проценты ежемесячно капитализируются.

«Пенсионный доход» (на один год и один месяц, полтора и два года) открывается под 4,8—5% годовых (до этого — под 5—5,15%). Проценты выплачиваются ежемесячно или ежемесячно капитализируются.

«Доходный пенсионный» (на три, шесть, девять месяцев, один год и один месяц, один год и три месяца, полтора, два, два с половиной, три и четыре года) при выплате процентов в конце срока оформляется под 4,8—5,55% (вместо 5—6%), а при ежемесячной выплате процентов — под 4,75—5,2% годовых (ранее — под 4,95—5,4%).

Минимальная сумма вкладов «Пенсионный Плюс», «Пенсионный доход» и «Доходный пенсионный» составляет 500 рублей.

«Доходный» (от 3 тыс. рублей на один, три, шесть, девять месяцев, один год и один месяц, один год и три месяца, полтора, два, два с половиной, три и четыре года) с выплатой процентов в конце срока можно разместить под 4—5,45% (прежде — под 4,5—6%), а с выплатой процентов ежемесячно — под 4—5,1% годовых (до этого — под 4,5—5,3%).

Дополнительные взносы разрешены для депозитов «Пенсионный Плюс», «Пенсионный доход», «Накопи на мечту», «Пополняемый» и «Комфортный».

Процентные ставки будут повышены при онлайн-оформлении вкладов «Доходный», «Пополняемый» и «Комфортный».