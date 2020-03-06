Сотовые операторы пока не смогут использовать уже имеющиеся в их распоряжении частоты для развертывания сетей 5G (то есть сделать их технологически нейтральными): разрешение на использование диапазонов, в которых сейчас работает связь 2G, 3G, LTE, должна была дать на своем ближайшем заседании Госкомиссия по радиочастотам (ГКРЧ), но после прошедшего в понедельник согласительного совещания соответствующий пункт исчез из проекта решения комиссии, пишут «Ведомости» , ссылаясь на источники.

По словам собеседников издания, против положения о технологической нейтральности частот высказались представители сразу нескольких ведомств, среди них — ФСБ и «Роскосмос»; государственные пользователи, оборудование которых работает на смежных частотах, опасаются, что 5G в диапазонах, перечисленных в решении ГКРЧ, будет создавать помехи их радиооборудованию, речь идет, в частности, о системах космической связи.

По мнению руководителя проектов «Спектрум менеджмента» Вадима Поскакухина, частоты, о которых говорилось в проекте решения ГКРЧ, позволяют реализовать совмещение сетей 5G и LTE в одном канале, что дает возможность быстрого запуска сетей в данных полосах без полной замены оборудования. Введение технологической нейтральности сейчас привело бы к тому, что первые базовые станции 5G заработали бы уже весной, а масштабное покрытие появилось бы к концу года. Перенос решения этого вопроса на второе полугодие приведет к тому, что более или менее крупные сети 5G заработают не раньше 2021 года.

Технологически нейтральные частоты позволяют покрывать 5G большие пространства, эти частоты позволили бы протестировать и обкатать в коммерческом режиме новые сервисы для 5G, разогреть рынок, продемонстрировав возможности новой технологии, но для массового внедрения 5G их все же будет недостаточно, поскольку они перегружены трафиком сетей LTE, поэтому нужно решить вопрос с доступом операторов к частотам 3,4—3,8 ГГц, уверен Поскакухин.

По словам представителей операторов, нет никаких подвижек в выделении диапазона 3,4—3,8 ГГц, в котором весь мир будет строить сети 5G. МТС рассматривают совместную работу LTE и 5G на одних частотах как ключевую при эволюции сетей от LTE к 5G, но необходима технологическая нейтральность во всех частотных диапазонах LTE; в «МегаФоне» считают, если запустить 5G на частотах, где уже работают сети 3G или 4G, то это отвлечет существенную часть сетевых ресурсов от обслуживания 3G/4G-пользователей и произойдет недопустимая деградация качества обслуживания основной массы абонентов — полностью раскрыть потенциал технологии 5G может только выделение нового отдельного диапазона 3,4—3,8 ГГц.