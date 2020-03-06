Россельхозбанк приступил к выдаче льготных кредитов на приобретение жилья в регионах России, входящих в состав Дальневосточного федерального округа (ДФО). Средства предоставляются в рамках реализации программы «Дальневосточная ипотека», сообщает пресс-служба кредитной организации.

Ипотечный кредит с льготной ставкой от 2% предусматривает несколько целей. Так, участники программы могут приобрести на первичном рынке готовое или строящееся жилое помещение в субъектах ДФО. На вторичном рынке квартиру или жилой дом можно купить только в сельской местности. Кредитные средства можно использовать на строительство дома на земельном участке или покупку земельного участка с дальнейшим строительством на нем жилого дома по договору подряда, заключенному с подрядной организацией.

Заемщиками могут стать граждане России, состоящие в браке, возраст которых не превышает 35 лет. В том числе кредит выдается гражданам указанного возраста, не состоящим в браке и воспитывающим несовершеннолетнего ребенка.

Также программа позволяет построить индивидуальный жилой дом на земельном участке, который владелец получил в соответствии с федеральным законом № 119-ФЗ о предоставлении участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности в субъектах ДФО по договору подряда. Для собственников таких земель не действуют возрастное ограничение в 35 лет.

Кредит выдается на срок до 20 лет в размере от 300 тыс. до 6 млн рублей с первоначальным взносом не менее 20% от стоимости недвижимости.

Получить ипотеку граждане могут в течение всего периода действия программы — до 31 декабря 2024 года. При этом выдается кредит только один раз.

Для погашения кредита банком установлены ежемесячные аннуитетные платежи в течение всего срока действия кредита. Условия ипотеки включают полный или частичный досрочный возврат средств без комиссий, в том числе с использованием материнского капитала.