Банк «Юнистрим» запустил новую услугу для клиентов, решивших открыть свое дело: регистрацию в качестве индивидуального предпринимателя без визита в банк и в налоговую службу. Услуга предоставляется бесплатно, сообщает пресс-служба кредитной организации.



«Теперь, чтобы стать ИП, достаточно оставить заявку на сайте банка «Юнистрим». С клиентом свяжутся специалисты банка, помогут выбрать ОКВЭД и оптимальную систему налогообложения. Затем сотрудники «Юнистрим» подготовят необходимые документы, доставят их клиенту для подписания, а после сами зарегистрируют ИП и откроют расчетный счет», — говорится в релизе.

Новый продукт позволит клиентам сэкономить время и без хлопот зарегистрировать бизнес, добавляют в банке.