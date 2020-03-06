Женщина, у которой двое и более детей в возрасте от трех до семи лет, будет иметь право на получение пособий на каждого ребенка, если ежемесячный доход семьи не превышает прожиточного минимума на человека. Об этом сообщил в пятницу президент РФ Владимир Путин на встрече с представителями общественности Ивановской области.

На встрече к Путину обратилась многодетная мать, младшему ребенку которой скоро исполнится три года, среднему — шесть лет, старшему — семь. Она спросила, будет ли она иметь право получать соответствующие выплаты на двоих детей одновременно.

«У вас двое детей до семи лет, они попадают [в категорию адресных выплат]. Значит, вы должны получать выплаты и на одного, и на второго ребенка», — сказал президент.

Многодетная мать также задала вопрос, учитываются ли выплаты прошлого года при расчете общего дохода, который дает право на получение пособий на первого ребенка.

«Не должна [учитываться]. Все выплаты, которые выплачивало государство в предыдущий период времени, не должны учитываться при организации выплат текущего или следующего года», — пояснил глава государства.

Президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию предложил предусмотреть ежемесячные выплаты на детей в возрасте от трех до семи лет включительно с 1 января 2020 года. Получить эти выплаты смогут семьи, в которых ежемесячный доход не превышает прожиточного минимума на человека. Размер выплаты составит на первом этапе половину прожиточного минимума — 5,5 тыс. рублей.