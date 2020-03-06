Президент РФ Владимир Путин дал поручение правительству рассмотреть для молодых семей возможность снижения первоначального взноса по ипотеке в рамках господдержки.

Вопрос о значительном размере первоначального взноса, который составляет 20% стоимости жилья, был поднят в пятницу во время встречи, которую в преддверии Международного женского дня глава государства провел после посещения парашютного завода «Полет» в Иванове.

«Это нужно проработать. В принципе я понимаю эти озабоченности... Когда с губернатором ехали на машине из аэропорта, как раз обсуждали эту тему, не преувеличиваю нисколько. Именно об этом и говорили, что первоначальный взнос тяжеловат для молодых семей с детьми. Мы подумаем, правительство подумает, будем считать, что такое поручение уже есть», — сказал Путин.

Он добавил, что необходимо проработать этот вопрос технически, «финансово надо посчитать». «Но это (размер первоначального взноса. — Прим. ред.) проблема. Мы знаем об этом, работаем над этим», — подчеркнул Путин.

Тему размера первоначального взноса подняла сопредседатель регионального штаба ОНФ в Ивановской области, член областной общественной палаты Екатерина Копылова. По ее словам, в настоящий момент «не все семьи могут воспользоваться государственной поддержкой и купить новое комфортное жилье». Причиной является величина первоначального взноса.

При этом Копылова подчеркнула, что сейчас некоторые банки уже идут на снижение размера первоначального взноса до 10—15%.