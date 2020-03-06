Четверть российских граждан (25%) готовы использовать материнский капитал для улучшения жилищных условий. Об этом в пятницу пишут «Известия » со ссылкой на совместное исследование аналитического центра НАФИ и компании «ДОМ.РФ».

Согласно ему, каждый пятый россиянин (22%) хотел бы воспользоваться семейной ипотекой. Отмечается, что сегодня у 40% российских семей (26 млн домохозяйств) есть потребность в улучшении жилищных условий. В 2017 году этот показатель составлял 45%.

Граждане, которые не смогут воспользоваться господдержкой, главной причиной назвали свое несоответствие требованиям программ. Об этом сказали 57% респондентов, а 11% отметили непривлекательные условия.

Программа предоставления ипотеки по льготной ставке в 6% для семей с двумя и более детьми, рожденными в период с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года, была запущена в начале 2018-го по поручению президента Владимира Путина. Она предусматривает приобретение квартир только на первичном рынке, то есть в строящихся домах. По условиям программы, государство берет на себя обязательство по выплате банку разницы по ставке между 6% и фактической ставкой банка на льготный период. Сейчас льготная ипотека по ставке 6% предоставляется на период от трех до восьми лет в зависимости от числа детей, родившихся во время действия программы.



В опросе приняло участие 1,6 тыс. человек старше 18 лет из 150 населенных пунктов в 52 регионах страны.