Басманный суд Москвы еще на три месяца продлил срок ареста бывшему замглавы Пенсионного фонда России (ПФР) Алексею Иванову, обвиняемому в получении взятки в размере почти 4,5 млн рублей. Как сообщил ТАСС его адвокат Александр Зинуров, срок домашнего ареста продлен и в отношении другого фигуранта — Алексея Копейкина.

«Басманный районный суд продлил арест в отношении моего подзащитного Иванова на срок до 9 июня, а в отношении Копейкина до той же даты продлил срок домашнего ареста», — сказал защитник. По его словам, представитель прокуратуры поддержал позицию защиты и также настаивал на избрании Иванову меры пресечения в виде домашнего ареста.

Иванову вменяется получение взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ), директору департамента по работе с госструктурами ООО «Техносерв менеджмент» Копейкину — посредничество во взяточничестве (ч. 4 ст. 291.1 УК РФ). Санкция вменяемой Иванову статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от восьми до 15 лет со штрафом в размере до семидесятикратной суммы взятки. Оба фигуранта признали вину. Вместе с тем Генеральная прокуратура утвердила и подписала с Копейкиным досудебное соглашение о сотрудничестве, в связи с чем Московский городской суд изменил ему меру пресечения с содержания под стражей на домашний арест.

Иванов и Копейкин были арестованы 12 июля прошлого года. Согласно материалам дела, неустановленные лица за общее покровительство ежемесячно в течение двух лет отправляли на счет в Промсвязьбанке Копейкину по 200 тыс. рублей, а он пересылал их Иванову.

Басманный суд наложил арест на три квартиры в Москве и Подмосковье, загородный дом и земельный участок в Подмосковье, а также на банковские счета Иванова и его близких родственников в качестве обеспечительных мер в рамках уголовного дела о получении взятки. Рыночная стоимость арестованного имущества составляет порядка 70 млн рублей. Арестовано также имущество Копейкина. Иванов был уволен в связи с утратой доверия.