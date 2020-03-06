Рубль завершил основную валютную сессию пятницы ослаблением к доллару и евро, свидетельствуют данные Московской биржи.



Курс доллара расчетами «завтра» на 19:00 мск повысился на 60 копеек к предыдущему закрытию и составил 68,2225 рубля. С начала торговой сессии было проведено 71,4 тыс. сделок почти на 5 млрд долларов, диапазон котировок составил 67,3325—68,535 рубля за доллар.



Курс евро на тот же момент времени достиг 77,1475 рубля, увеличившись на 1,25 рубля по сравнению с предыдущим закрытием. С этим инструментом было проведено 15,4 тыс. сделок на 521,7 млн евро по курсам от 75,585 до 77,7925 рубля за евро.

Рубль оказался под сильнейшим давлением в парах с иностранными валютами, отмечает старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова. По ее прогнозу, доллар продолжит рост, но выше 69—70 рублей вряд ли поднимется.

«Причина ослабления рубля — снижением цен на нефть и принципиальная позиция РФ в вопросе сырьевой добычи на переговорах с ОПЕК+», — комментирует эксперт.

Евро имеет шанс консолидироваться в пределах 75—78 рублей, но пока остается в сильной позиции и может еще удивить локальными максимумами, считает Бодрова.