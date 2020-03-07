Россия будет терять от 100 млн до 150 млн долларов в день из-за распада сделки ОПЕК+, считает совладелец «ЛУКОЙЛа» Леонид Федун.

Министр энергетики России Александр Новак по итогам напряженных переговоров стран ОПЕК+ в пятницу сообщил, что с 1 апреля, когда истекут предыдущие договоренности, сделка перестанет существовать и никаких обязательств у ее участников больше не будет. Он также рассказал РИА Новости, что кооперация ОПЕК+ продолжится в рамках Хартии о бессрочном сотрудничестве и бывшие партнеры по сделке будут следить за рынком в формате министерского мониторингового комитета.

«Это очень неожиданно, нерациональное, мягко говоря, решение. Россия будет терять на нем от 100 миллионов долларов до 150 миллионов долларов в день», — сказал Федун газете The Bell.

​ОПЕК+ не смогли договориться о судьбе сделки Консультации по рынку нефти будут продолжены.

Он объяснил, что такие потери складываются из ожидаемого падения цен на нефть с уровня от 60 долларов за баррель (при сохранении сделки с ОПЕК) до примерно 40 долларов за баррель при объеме российского экспорта в 5 млн баррелей в день.

Федун не стал комментировать газете причины, по которым Россия могла пойти на разрыв сделки с ОПЕК, и перспективы в будущем отыграть это решение назад, сказав лишь, что он пока находится «в легком шоке».

Он также подтвердил, что российские компании говорили о намерении наращивать добычу. Но ее рост на 2—3% не сможет компенсировать будущих потерь, считает Федун.

Официальная позиция России по реакции ОПЕК+ на коронавирус не обнародовалась. Вместе с тем в понедельник вице-президент и совладелец «ЛУКОЙЛа» Леонид Федун высказал, как он выразился, экспертную оценку, что страны ОПЕК+ суммарно сократят добычу нефти на 0,6—1 млн баррелей в сутки или даже больше, из которых Россия может взять на себя сокращение в объеме 200—300 тыс. баррелей в день.