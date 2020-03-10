Правительство намерено признать коронавирус форс-мажорным обстоятельством при выполнении госзакупок, пишет «Коммерсант» . По поручению штаба по предупреждению завоза новой коронавирусной инфекции на территорию РФ Минпромторг совместно с Минюстом и Минфином прорабатывают вопрос выпуска соответствующего нормативного акта, подтверждают там.

На совещании в Российском союзе промышленников и предпринимателей (РСПП) в конце февраля глава КамАЗа Сергей Когогин сообщил, что автопроизводители, которые работают по федеральному закону о госзакупках (ФЗ-44), сталкиваются с «гигантскими» штрафами при невыполнении обязательства по госконтрактам на фоне последствий вспышки коронавируса. Он предложил считать проблемы из-за эпидемии форс-мажором.

Bloomberg оценило возможный ущерб мировой экономике от коронавируса в 2,7 трлн долларов В трех из четырех возможных сценариев развития ситуации с коронавирусом, рассмотренных экспертами, рост мировой экономики будет замедляться. При худшем варианте он вовсе сведется к нулю, а ущерб составит 2,7 трлн долларов.

Президент Торгово-промышленной палаты (ТПП) Сергей Катырин сказал, что палата осуществляет подтверждение форс-мажорных обстоятельств для внешнеторговых контрактов. ТПП свидетельствует в качестве форс-мажора не саму эпидемию коронавируса COVID-2019 в Китае, а те ограничительные или иные специальные меры, которые принимает правительство на территории России для предотвращения распространения эпидемии, если из-за них российская компания не может выполнить свои контрактные обязательства перед иностранным партнером. По словам Катырина, правительство может, руководствуясь ФЗ-44, принимать решения по изменению условий крупных контрактов в сфере госзакупок, но «данными о подготовке таких решений палата пока не располагает».

По мнению экспертов, правительство скорее отреагировало не на сам факт эпидемии, а на имеющиеся ограничения в бизнес-процессах зарубежных партнеров. Главное в понятии форс-мажора — непредвиденный характер обстоятельства. То есть существующие экономические санкции ими не являются, а неожиданно введенные — вполне могут быть, поясняют эксперты. Коронавирус можно отнести к форс-мажору не из-за его распространения в РФ, а потому, что в других странах в заразность поверили и все участники рынка ограничили бизнес-активность.