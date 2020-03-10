Пункты обмена валюты во Владивостоке отмечают во вторник повышенный спрос на покупку долларов, в некоторых отделениях заканчивается наличность.

По состоянию на 6:00 мск вторника курс доллара на рынке Forex составляет 74,21 рубля, евро — 84,63 рубля. Ранее в ходе торгов евро доходил до 86,09 рубля, доллар — до 75,67 рубля, опускаясь, по данным на 18:01 мск понедельника, до 84,3 рубля за евро и 73,8 рубля за доллар.

Как сообщил РИА Новости представитель банка «Приморье», во вторник доллар продается по 74,8 рубля, пока наличные в кассе имеются. «Но в связи с повышенным спросом на валюту ожидание в очереди может затянуться», — сказал собеседник агентства, уточнив, что спрос связан с ростом курса доллара.

В Солид Банке, где доллар продают по 75,45 рубля, агентству сообщили, что в их кассе купить можно до 3 тыс. долларов, а возможность приобретения большей суммы оговаривается на месте и зависит от наличия валюты.

Представитель Мособлбанка сообщил РИА Новости, что сейчас в кассе валюты нет вообще. Причину он не назвал. В оперкассе Саммит Банка рассказали, что пока купить можно любую сумму, но большую желательно бронировать заранее — в этом случае доллар будет по 74,55 рубля. Там же уточнили, что курс постоянно меняется.

В Морском Банке доллар можно купить за 74,77 рубля. «Народу много», — сказал представитель банка, отвечая на вопрос об ажиотаже. В банке «Авангард» сообщили, что доллар продают по 76,2 рубля. «Лимит уже закончился, можно купить тысячу (долларов) от силы. Сегодня ажиотаж. Курс может еще поменяться», — сказал собеседник агентства.

Нефтяные котировки обвалились ночью в понедельник более чем на 30% на фоне новостей, что сделка ОПЕК+ по сути распадается и ее участники с 1 апреля никак не ограничены в наращивании добычи. Это стало известно в пятницу, а в выходные СМИ сообщили, что Саудовская Аравия уже заявила о намерении увеличить добычу и снизить свои цены на нефть.