Основатель китайской корпорации Alibaba Джек Ма (Ма Юнь) стал богатейшим человеком Азии, обогнав владельца индийского холдинга Reliance Industries Мукеша Амбани. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные во вторник агентством Bloomberg .

Оно оценивает состояние бизнесмена в 44,5 млрд долларов, что делает его 18-м в списке богатейших людей планеты. Состояние Амбани, потерявшего, по данным Bloomberg, около 5,8 млрд долларов за прошедшие сутки, составляет 41,8 млрд долларов (19-е место рейтинга). Эксперты агентства отмечают, что Ма удалось минимизировать потери (по информации агентства, убыток бизнесмена составил около 1 млрд долларов за сутки) благодаря возросшему спросу на мобильные приложения и услуги обработки данных при помощи облачных хранилищ компании.

Компания Alibaba была основана в 1999 году и считается одной из крупнейших в мире организаций, занимающихся электронной коммерцией и цифровыми платежами. Джек Ма покинул свою должность в 20-ю годовщину основания корпорации, 10 сентября 2019 года.