У частных фондов сокращается доля краткосрочных бумаг с дюрацией (эффективным сроком до их погашения) до одного года и среднесрочных (от трех до пяти лет), в то время как растет доля бондов с дюрацией от одного года до трех лет, которые на конец года занимают половину всех средств негосударственных пенсионных фондов (НПФ), вложенных в облигации, пишет «Коммерсант» , ссылаясь на ЦБ. Дюрация портфеля облигаций, купленных на пенсионные накопления, аккумулированных НПФ, за прошлый год не изменилась и составила 2,9 года, а пенсионных резервов снизилась на 0,2 года, до 2,6 года.

По обязательному пенсионному страхованию (ОПС) за 2019 год доля краткосрочных облигаций снизилась почти на 14 процентных пунктов и составила 12,6%, по негосударственному пенсионному обеспечению (НПО) — на 10 п. п., до 15%, доля среднесрочных бумаг в субпортфеле пенсионных накоплений сократилась на 14,6 п. п., до 24,6%, а в пенсионных резервах — на 10,6 п. п. и на конец 2019 года равнялась 35,9%. Переток средств и по ОПС, и по НПО наблюдался в бумаги с дюрацией один — три года: в первом случае их доля за год выросла на 26,7 п. п., до 49,6%, а во втором — на 22,5 п. п. и составила 53,6%. В долгосрочных бумагах (с дюрацией более пяти лет) наблюдалась разнонаправленная динамика: в пенсионных накоплениях их доля выросла чуть менее чем на 2 п. п. и достигла 13,2%, в пенсионных резервах, наоборот, уменьшилась почти на столько же и составила 6,2%.

В ЦБ среди причин стагнации дюрации облигационных портфелей НПФ выделяют недостаточное количество долгосрочных выпусков качественных эмитентов. Так, за прошлый год доля обращающихся на рынке долгосрочных рублевых корпоративных облигаций с рейтингом «BB+» и выше от кредитных рейтинговых агентств снизилась на 3,9 п. п., до 14,6%, в то же время доля краткосрочных бумаг выросла на 7,6 п. п. и достигла 29,5%.

По мнению экспертов, на то, что НПФ не хотели входить в долгосрочные инструменты, также повлияли и ожидания серьезных движений рынка, которые сейчас реализовались. Также создавать большие долгосрочные позиции в портфеле до погашения — особенно в прошлом году, когда ставки снизились до минимумов, — было бы странно, поскольку на нашем рынке высока неопределенность со ставками.