Пять крупнейших американских технологических корпораций суммарно потеряли около 321,6 млрд долларов вследствие снижения котировок ценных бумаг в результате крупного спада на Нью-Йоркской фондовой бирже в понедельник. Такую оценку представил в понедельник телеканал CNBC .

В частности, котировки акций компании Apple снизились на 22,86 доллара (7,91%), остановившись на отметке 266,17 доллара. Ценные бумаги Microsoft, Facebook и Alphabet, которой принадлежит компания Google, подешевели на более чем 6% каждые. Сокращение котировок акций Amazon составило 5,3%.