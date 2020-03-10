Ключевые индексы Токийской фондовой биржи (ТФБ) во вторник продолжают стремительное падение, реагируя на обвал фондовых рынков США и других стран.

Как свидетельствуют данные торгов, индекс Nikkei, отражающий колебания курсов акций 225 ведущих компаний страны, за первые 15 минут операций (к 3:15 мск) опустился на 2,91% по сравнению с уровнем 9 марта, до отметки 1 9125,24 пункта. Более широкий индекс Topix, отражающий курсы акций всех компаний в элитной первой секции биржи, снизился на 2,84%, до 1 349,55 пункта.

В течение последующих 20 минут операций Nikkei упал еще более чем на 1%, до минимума с декабря 2018 года, впервые с того времени опустившись ниже отметки в 19 000 пунктов.

Главные опасения на рынке связаны с продолжающимся распространением коронавируса в мире и его негативным влиянием на мировую экономику. Наиболее сильное воздействие ощущают компании, ориентированные на экспорт, а также те, чей бизнес связан с туристической отраслью и авиаперевозками.

Другим фактором падения стал сильнейший обвал цен на нефть после провала проходивших в Вене переговоров ОПЕК+ о сокращении добычи нефти в условиях падения спроса из-за коронавируса. «Мы находимся в тесном контакте с США. Ожидается, что президент Дональд Трамп должен объявить о каких-либо контрмерах в ответ на падение рынков», — приводит телеканал NHK слова источника в японском Министерстве финансов.

На открытии ТФБ японская валюта укрепилась примерно на 0,7%, что невыгодно экспортерам. Она торгуется на уровне 102,97—102,98 иены за доллар.