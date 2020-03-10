Сделка ОПЕК+ по сокращению добычи нефти показала свою эффективность, 18 марта пройдет заседание технической комиссии, сообщил министр энергетики Казахстана Нурлан Ногаев.

«Сделка ОПЕК по сокращению, сдерживанию и мониторингу, взаимодействию показала свою эффектность. Сделка ОПЕК действует до 31 марта формально, и 18 марта будет проведена техническая комиссия, там наверняка будут обсуждаться вопросы дальнейшие», — сказал Ногаев журналистам.

Он отметил, что «договоренность всегда шла на пользу». «Время покажет, какие дальнейшие действия будут от членов ОПЕК и ОПЕК+», — заявил Ногаев журналистам.

По его словам, на технической комиссии, запланированной на 18 марта, Казахстан будет представлен на уровне директора департамента министерства энергетики. «Там не будут рассматриваться вопросы продления или приостановления — это не та комиссия, это какие-то рабочие моменты, подготовка к принятию решения», — добавил министр.

Казахстан планирует придерживаться плана по добыче нефти на 2020 год, особого наращивания или сокращения не планируется, заявил Ногаев.

В январе премьер-министр Казахстана Аскар Мамин заявлял, что в 2020 году в стране планируется добыть 90 млн тонн нефти. В 2019 году добыча нефти в республике составила 90,5 млн тонн. «Есть планы на 2020 год, мы будем придерживаться этих планов, согласно этим планам особого наращивая или снижения нет», — сказал Ногаев журналистам.