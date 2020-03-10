Минэкономразвития РФ по поручению председателя правительства Михаила Мишустина готовит изменения в систему управления капитальными вложениями на фоне масштабной волатильности внешних рынков. Об этом сообщил глава министерства Максим Решетников, слова которого приводит пресс-служба.



«По поручению председателя правительства мы сейчас готовим изменения в систему управления государственными капитальными вложениями, которые должны повысить их эффективность на федеральном и региональном уровнях», — сказал он.

По словам министра, «на фоне наблюдаемой волатильности внешних рынков, которая, очевидно, сегодня придет и на российские торговые площадки, ключевое значение — наряду с важными усилиями коллег из Минфина и Центробанка — приобретают меры, направленные на поддержку спроса». Кроме того, отметил Решетников, важно эффективное использование статей федерального бюджета, в особенности связанных с инвестициями.

Решетников добавил, что важно не останавливать реализацию инвестпроектов, а ускорять их. По его словам, государство готово снимать инвестиционные барьеры, инфраструктурные ограничения и менять отраслевое регулирование.

Большое количество инвестиционных проектов выведено из зоны воздействия колебаний на рынках, добавил глава Минэкономразвития.

«Наблюдаемые колебания рынков масштабны, но подобное уже случалось. И российская макроэкономическая политика последних лет строилась так, чтобы обеспечить устойчивость экономики к таким эпизодам. При этом Минэкономразвития занимается прежде всего инвестпроектами со сроками реализации до пяти лет, которые планируются исходя из долгосрочных оценок. Поэтому большой пласт проектов выведен из зоны воздействия таких колебаний», — сказал Решетников.