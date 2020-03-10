Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект, предусматривающий расширение понятия налоговой тайны за счет сведений о доходах физлиц, предоставляемых налоговыми органами в органы социальной защиты.

Такая мера, как расширение понятия налоговой тайны, необходима для проверки уровня доходов граждан, претендующих на получение социальной помощи, в частности, пособий на ребенка от трех до семи лет. «Для обеспечения реализации максимально удобного для граждан механизма получения мер социальной защиты, исключающего необходимость сбора документов, подтверждающих уровень их дохода, необходимо обеспечить получение органами, уполномоченными в сфере социальной защиты населения, соответствующих сведений не от граждан, а от госорганов, располагающих такими сведениями. При этом крайне важно гарантировать гражданам режим безопасности получаемых этими органами сведений», — говорится в пояснительной записке.

Законопроектом также предлагается снять ограничение в размере 1 млн рублей, действующее в настоящее время в отношении освобождаемых от налогообложения доходов, получаемых в виде единовременных компенсационных выплат медицинским и педагогическим работникам в соответствии с программами «Земский учитель» и «Земский доктор». Предполагается, что эта норма будет применяться уже с налогового периода 2020 года.